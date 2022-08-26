Очереди в кассы и запрет атрибутики соперника: матч «Факела» со «Спартаком» в седьмом туре РПЛ вызвал ажиотаж в Воронеже

В субботу «Факел» на домашнем поле встретится со «Спартаком» в матче седьмого тура РПЛ. Красно-белые отказались от своей квоты билетов на игру, и в четверг утром они поступили в открытую продажу. У касс Центрального стадиона профсоюзов образовались километровые очереди из желающих попасть на футбол. А перекупщики уже продают места на трибуны за 7 тыс. рублей, что в десятки раз выше номинала. Подлила масла в огонь и пресс-служба воронежцев, которая в одном из сообщений запретила приходить на арену с атрибутикой соперника. Такое заявление вызвало возмущение со стороны москвичей. Как оказалось, произошла ошибка в формулировках: имелись в виду средства активной поддержки, требующие дополнительного согласования.

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Спартаком», возможно, станет одним из самых интересных в эти выходные с точки зрения антуража. За два дня до игры за билетами выстроилась огромная очередь воронежских болельщиков, а пресс-служба клуба случайно устроила небольшой скандал, запретив на трибунах символику красно-белых.

Место в очереди — 5 тыс. рублей

Воронеж, долгое время выступавший в низших дивизионах, соскучился по большому футболу. Это стало ясно ещё до начала чемпионата, когда «Факел» продал 13 тыс. абонементов на первые восемь домашних матчей сезона при вместимости 21 793 человека. Оставшиеся билеты приходятся на гостевую трибуну для болельщиков соперника. Однако московский «Спартак» в поддержку активных фанатов, которые бойкотируют введение Fan ID, отказался от реализации своей квоты на игру седьмого тура РПЛ.

Таким образом, у той части воронежцев, кто не сумел приобрести абонемент, появилась возможность попасть на матч. Билеты на него должны были поступить в продажу в четверг в 11 утра. При этом, как объяснили в клубе, болельщики попросили реализовывать их через кассы, а не онлайн, поскольку сайт команды работает с перебоями.

«Он не выдерживал. Фанаты обращались не раз, не два и не три с просьбой пустить билеты именно в кассы. Мы же видим, как на каждый матч забивается стадион. Хоть на «Урал», хоть на кого угодно. Остаётся много людей, которые не попадают на трибуны», — приводит слова пресс-службы «Факела» «Матч ТВ».

Уже за несколько часов до старта продаж у Центрального стадиона профсоюзов образовались огромные очереди. Многие занимали места с вечера и ночевали у арены. Количество желающих увидеть игру со «Спартаком», исчислялось тысячами, при этом было открыто всего несколько касс, которые просто не справлялись с таким потоком людей. Болельщики стояли на 30-градусной жаре, и, как рассказывают очевидцы, нескольких даже увезли на скорой. Народ выказывал недовольство. Сразу стало понятно, что многие на трибуны не попадут — желающих слишком много. В итоге к 17:00 всё было распродано.

Не могли не воспользоваться ажиотажем и спекулянты. Ещё до начала работы касс на сайтах появились объявления о продаже билетов на матч «Факел» — «Спартак» по запредельным ценам — до 7 тыс. рублей. Особо предприимчивые предлагали место в очереди. Впрочем, такой вариант оказался не намного выгоднее: болельщику пришлось бы заплатить за помощь 5 тыс. рублей. Некоторые решили действовать по-другому: сдать в аренду абонементы. Так, два места на центральной трибуне можно было получить за 15 тыс. рублей.

Ошибка в формулировках

Подлил масла в огонь и сам «Факел». Анонс мероприятий в социальных сетях, которые будут проходить на арене перед матчем со «Спартаком», завершался сообщением: «Вход на трибуны стадиона с символикой клуба — соперника «Факела» СТРОГО запрещён!».

На запрет атрибутики «Спартака» тут же последовала реакция со стороны красно-белых. Глава пресс-службы команды Дмитрий Зеленов заявил, что действия воронежцев неправомерны, и пообещал обратиться в РПЛ для разрешения ситуации.

«У «Спартака» много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет в любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе. Согласно федерально установленным правилам поведения зрителей, болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещённые к проносу этими правилами. Исходя из регламента РПЛ, атрибутика, в частности шарфы, к средствам поддержки не относится, а значит, не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования», — заявил Зеленов журналистам.

Высказали своё возмущение и бывшие футболисты «Спартака». Так, по мнению экс-вратаря красно-белых Анзора Кавазашвили, РФС и РПЛ должны разобраться в ситуации и вынести строгое замечание «Факелу».

«Они не имеют права этого делать. И объяснение, что на матче не будет гостевого сектора, — глупость. Кто им дал право что-то запрещать? Нужно выяснить, кто у «Факела» занимается такими вопросами, и избавляться от таких активных «деятелей искусства», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Глава РПЛ Александр Алаев, в свою очередь, оперативно связался с генеральным директором воронежцев Романом Асхабадзе. Оказалось, сотрудник клуба, публиковавший новость, допустил ошибку в формулировках: имелись в виду средства активной поддержки, требующие дополнительного согласования, а не символика «Спартака». «Факелу» пришлось извиняться.

«Красно-белые официально отказались от гостевой квоты. Поэтому мы получили право продавать билеты за ворота, на северную трибуну. Места на остальных трибунах выкуплены по абонементной программе. Продавая билеты перед всеми домашними матчами, мы информировали о том, что средства поддержки гостевой команды допустимы только в гостевом секторе.

На матче со «Спартаком» гостевого сектора не будет как такового. И мы допустили некорректную формулировку — имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион, быть не может. Приносим футбольному клубу «Спартак» извинения за некорректную формулировку — в нашем городе рады всем любителям футбола», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

На этом конфликт был исчерпан. Зеленов поблагодарил «Факел» и РПЛ за быструю реакцию.

«Коллегам из Воронежа — уважение за то, что быстро исправили ошибку, и возникшее недоразумение не должно омрачить матч, которого ждут болельщики обеих команд», — заявил руководитель пресс-службы «Спартака».

История с запретом разрешилась, но ажиотаж перед матчем она дополнительно подогрела. Хотя, казалось бы, куда ещё больше.