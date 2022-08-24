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Мешков назначен главным арбитром матча седьмого тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров на матчи седьмого тура чемпионата страны.
Мешков назначен главным арбитром матча седьмого тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА
  • РИА Новости

Бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым обслужит встречу «Ростова» и столичного ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС.

Судьи на линиях — Игорь Демешко и Александр Богданов, резервный арбитр — Алексей Амелин. За VAR будут отвечать Иван Сиденков и Егор Болховитин.

Василий Казарцев будет судить матч «Сочи» — «Химки», Ян Бобровский — «Пари НН» — «Динамо», Артём Любимов — «Факел» — «Спартак», Антон Фролов — «Ахмат» — «Крылья Советов», Павел Шадыханов — «Урал» — «Зенит», Кирилл Левников — «Локомотив» — «Оренбург», Евгений Кукуляк — «Торпедо» — «Краснодар».

Ранее ЭСК РФС признала ошибочным удаление Мампасси в матче «Локомотив» — «Химки».

 

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