ЭСК признала ошибочным удаление Мампасси в матче «Локомотив» — «Химки»
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Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Локомотив» в меньшинстве разгромил «Химки» в матче РПЛ. Игра, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счётом 0:3 в пользу железнодорожников.
Мячи забили Гирано Керк (22-я минута), Франсуа Камано (34-я), Константин Марадишвили (91-я).
Столичная команда осталась в концовке первого тайма в меньшинстве после удаления Мампасси.
«Локомотив» (шесть очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Химки» (семь) располагаются на девятой строчке.
Ранее тренер «Локомотива» назвал странным удаление Мампасси в матче с «Химками».