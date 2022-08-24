ЭСК признала ошибочным удаление Мампасси в матче «Локомотив» — «Химки»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление защитника «Локомотива» Марка Мампасси в матче с подмосковными «Химками» в пятом туре чемпионата России.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Локомотив» в меньшинстве разгромил «Химки» в матче РПЛ. Игра, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счётом 0:3 в пользу железнодорожников.

Мячи забили Гирано Керк (22-я минута), Франсуа Камано (34-я), Константин Марадишвили (91-я).

Столичная команда осталась в концовке первого тайма в меньшинстве после удаления Мампасси.

«Локомотив» (шесть очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Химки» (семь) располагаются на девятой строчке.

Ранее тренер «Локомотива» назвал странным удаление Мампасси в матче с «Химками».