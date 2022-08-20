Радимов считает, что чемпионская гонка для «Спартака» закончена

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы «Спартака» после поражения в матче шестого тура чемпионата России с «Динамо».

«Всё, «Оренбурги» и «Уралы» закончились, и дальше наступает то, что и должно быть с этой командой. И вся эйфория закончится. К десятому туру «Спартак» займёт свое место в турнирной таблице: примерно, седьмое-восьмое. Можете обижаться и злиться на меня, но это факт», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

В матче седьмого тура чемпионата России «Спартак» встретится с «Факелом». Игра пройдёт 27 августа в 17:30 мск.

Ранее защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о своих словах на поле в адрес полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который допустил результативную ошибку.