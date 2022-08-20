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Паршивлюк — об Умярове: ему нужно быть более уважительным к футболистам

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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о своих словах на поле в адрес полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который допустил результативную ошибку.

«У Умярова спросите, что я ему сказал. Или он в Telegram выложит. Футбол — маленький мир. Здесь все всё знают. Жизнь — такая штука: где-то прибывает, где-то убывает. Скромнее надо быть в высказываниях. Против него играют такие же футболисты, как и он. Нужно быть более уважительным», — цитирует Паршивлюка Sport24.

Напомним, что на 27-й минуте Умяров потерял мяч перед своей штрафной, а форвард бело-голубых Константин Тюкавин воспользовался моментом и оформил гол. Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».

31 мая Умяров рассказал, что несколько раз мешал хавбеку бело-голубых Даниилу Фомину реализовать пенальти в концовке финального матча Кубка России по футболу.

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что красно-белые заслужили победу больше «Динамо».

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