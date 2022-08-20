Джикия считает, что «Спартак» заслужил победу больше «Динамо»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Не забили голы — это объективно. Не реализовали свои моменты. Что касается соперника, то, судя по игре, мы больше заслуживали победу. Они воспользовались нашей ошибкой, а затем играли по счёту. Ожидал ли, что «Динамо» будет осторожно играть? Да», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

В матче седьмого тура чемпионата России «Спартак» встретится с «Факелом». Игра пройдёт 27 августа в 17:30 мск.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на поражение команды в матче с «Динамо».