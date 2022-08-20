военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Салихова раскритиковала Хачатурянца после поражения «Спартака» в матче с «Динамо»

Короткая ссылка
Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на поражение команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги с «Динамо».

 «В целом у меня нет серьёзных претензий к судейству. Думаю, если б в утреннем интервью болельщик «Спартака» Хачатурянц не сказал, что болеет за нашу команду, то Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Джикия, от чего у него пошла кровь. И фол на Соболеве, когда Фомин наступил ему на ногу, тоже заметил бы», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её словам, тем, кто считает себя болельщиком, лучше ничего не говорить перед игрой, чтобы не спугнуть удачу от команды. Она также отметила, что ничего страшного в проигрыше нет и её очень радует то, как команда поддерживает Наиля Умярова.

«Да, не хватало волшебства от Мозеса в этой игре. Виктору — здоровья и скорейшего возвращения!» — добавила Салихова.

Напомним, что на 27-й минуте Умяров потерял мяч перед своей штрафной, а форвард бело-голубых Константин Тюкавин воспользовался моментом и оформил гол. Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».

Ранее технический координатор «Спартака» Артём Ребров высказался о поражении команды в матче с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить