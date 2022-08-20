Салихова раскритиковала Хачатурянца после поражения «Спартака» в матче с «Динамо»

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на поражение команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги с «Динамо».

«В целом у меня нет серьёзных претензий к судейству. Думаю, если б в утреннем интервью болельщик «Спартака» Хачатурянц не сказал, что болеет за нашу команду, то Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Джикия, от чего у него пошла кровь. И фол на Соболеве, когда Фомин наступил ему на ногу, тоже заметил бы», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её словам, тем, кто считает себя болельщиком, лучше ничего не говорить перед игрой, чтобы не спугнуть удачу от команды. Она также отметила, что ничего страшного в проигрыше нет и её очень радует то, как команда поддерживает Наиля Умярова.

«Да, не хватало волшебства от Мозеса в этой игре. Виктору — здоровья и скорейшего возвращения!» — добавила Салихова.

Напомним, что на 27-й минуте Умяров потерял мяч перед своей штрафной, а форвард бело-голубых Константин Тюкавин воспользовался моментом и оформил гол. Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».

Ранее технический координатор «Спартака» Артём Ребров высказался о поражении команды в матче с «Динамо».