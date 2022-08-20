Ребров: сегодня удача отвернулась от «Спартака», но сильный всегда вернёт её на свою сторону

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров отреагировал на поражение команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги с «Динамо».

«Крутое дерби! Сегодня отвернулась от нас удача, но сильный всегда вернёт её на свою сторону. Спасибо команде за самоотдачу, а болельщикам — за поддержку», — написал Ребров в соцсетях.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

В матче седьмого тура чемпионата России «Спартак» встретится с «Факелом». Игра пройдёт 27 августа в 17:30 мск.

Ранее защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал, как проходит его восстановление после травмы, и ответил на вопрос, когда он сможет выйти на поле.