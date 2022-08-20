Рыбус: неделю буду работать, к следующей игре «Спартака» буду готов

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал, как проходит его восстановление после травмы, и ответил на вопрос, когда он сможет выйти на поле.

«Занимался с командой два дня. Сейчас уже готов. Если тренер выпустит, то буду играть в следующей встрече. Две недели пропустил, только два дня тренировался. Надо ещё форму набрать. Неделю буду работать, к следующей игре буду на 100% готов», — цитирует Рыбуса Sport24.

Футболист получил повреждение в расположении национальной команды Польши.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые встретятся с «Факелом». Игра пройдёт 27 августа в 17:30 мск.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как восстанавливаются Рыбус и хавбек Виктор Мозес.