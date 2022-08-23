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«Спартак» и «Зенит» сыграют на групповом этапе Кубка России в третьем и шестом турах

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь матчей Кубка России сезона-2022/23.
«Спартак» и «Зенит» сыграют на групповом этапе Кубка России в третьем и шестом турах
  • РИА Новости

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» на групповом этапе проведут очные матчи в третьем и шестом турах, сообщает пресс-служба РФС.

В третьем туре (28—30 сентября) красно-белые и сине-бело-голубые встретятся в Москве. В шестом туре (18—20 ноября) игра состоится в Санкт-Петербурге. Точные даты будут определены позднее.

«Спартак» и «Зенит» попали в группу B вместе с самарскими «Крылья Советов» и воронежским «Факелом».

Красно-белые являются действующими обладателями Кубка России.

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит ряд нарушений на матчах Кубка России, в том числе во время игр первого раунда с участием московских блогерских команд 2DROTS и «Амкал».

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