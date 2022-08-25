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В «Факеле» извинились перед «Спартаком» за неправильную формулировку

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В «Факеле» выступили с заявлением касательно запрета атрибутики «Спартака» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
В «Факеле» извинились перед «Спартаком» за неправильную формулировку
  • РИА Новости

«Мы допустили некорректную формулировку — имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Приносим «Спартаку» извинения», — передаёт пресс-служба клуба.

В сообщении также говорится, что «Спартак» официально отказался от гостевой квоты на матч, поэтому клуб получил право на продажу билетов.

Напомним, что «Факел» запретил использовать символику «Спартака» на матче седьмого тура РПЛ в Воронеже.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30.

Ранее президент РПЛ отреагировал на запрет атрибутики «Спартака» на матче в Воронеже.

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