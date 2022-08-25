Президент РПЛ отреагировал на запрет атрибутики «Спартака» на матче в Воронеже

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал запрет «Факела» на пронос атрибутики «Спартака» на матч в Воронеже.

«Решение «Факела» не допускать на стадион с символикой клуба-соперника противоречит действующим правилам и регламенту. Негодование болельщиков в этой ситуации понятно», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Он добавил, что лига уже связалась с руководством «Факела». По его словам, генеральный директор воронежского клуба Роман Асхабадзе заверил, что ограничений использования символики на матче будет.

Напомним, что «Факел» запретил использовать символику «Спартака» на матче седьмого тура РПЛ в Воронеже.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30.

Ранее гендиректор «Факела» объяснил запрет на атрибутику «Спартака» во время матча в Воронеже.