Гендиректор «Факела» объяснил запрет проноса атрибутики «Спартака» на матч в Воронеже
- РИА Новости
«Всё это происходит из-за регламента. В соответствии с ним все атрибуты поддержки гостевой команды разрешены только в секторе гостей», — цитирует Асхабадзе «Чемпионат».
Напомним, что «Факел» запретил использовать символику «Спартака» на матче седьмого тура РПЛ в Воронеже.
Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30.
Ранее в «Спартаке» выступили с заявлением по поводу запрета своей символики на матче с «Факелом».