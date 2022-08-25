Гендиректор «Факела» объяснил запрет проноса атрибутики «Спартака» на матч в Воронеже

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал запрет на пронос символики «Спартака» на матч седьмого тура чемпионата России.

«Всё это происходит из-за регламента. В соответствии с ним все атрибуты поддержки гостевой команды разрешены только в секторе гостей», — цитирует Асхабадзе «Чемпионат».

Напомним, что «Факел» запретил использовать символику «Спартака» на матче седьмого тура РПЛ в Воронеже.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30.

Ранее в «Спартаке» выступили с заявлением по поводу запрета своей символики на матче с «Факелом».