В «Спартаке» выступили с заявлением по поводу запрета своей символики на матче с «Факелом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу запрета символики клуба на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела» в Воронеже.

«Считаем требование «Факела», выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Исходя из регламента РПЛ, атрибутика к средствам поддержки не относится, а значит, не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования», — заявил Зеленов.

Он добавил, что клуб направит соответствующее письмо в лигу и «Факел». Он также отметил, что у «Спартака» много болельщиков по стране, которые могут прийти и поддержать команду.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30 мск.

После шести туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Факел» (четыре очка) — 14-й.

Ранее «Факел» запретил использовать символику «Спартака» на матче в Воронеже.