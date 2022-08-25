«Факел» запретил использовать символику «Спартака» на матче в Воронеже

«Факел» запретил использовать символику «Спартака» на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Воронеже.

«Напоминаем о том, что вход на трибуны стадиона с символикой клуба — соперника «Факела» запрещён согласно регламенту!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30 мск.

После шести туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Факел» (четыре очка) — 14-й.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров на матчи седьмого тура чемпионата страны.