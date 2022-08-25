Гендиректор «Факела»: никто не будет кошмарить фанатов «Спартака» в атрибутике

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о запрете посещения матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в символике «Спартака».

«Спартак» отказался от своей квоты. Эта квота отошла нашим болельщикам. Ситуация простая. Но даже если в субботу на северную трибуну придут люди с символикой «Спартака», их кошмарить никто не будет», — цитирует Асхабадзе «Чемпионат».

Напомним, что «Факел» запретил использовать символику «Спартака» на матче седьмого тура РПЛ в Воронеже.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе Профсоюзов. Начало — в 17:30 мск.

Ранее гендиректор «Факела» объяснил запрет проноса атрибутики «Спартака» на матч в Воронеже.