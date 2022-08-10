«Возможно, мы его ещё увидим с триколором»: как в России отреагировали на смену гражданства велогонщиком Яковлевым

Первый в истории России призёр чемпионата мира в кейрине Михаил Яковлев со следующего года будет выступать за Израиль. Спортсмен уже уведомил об этом Федерацию велосипедного спорта. По словам президента организации Вячеслава Екимова, сборная страны потеряла талантливого гонщика, а заслуженный тренер Александр Гусятников выразил мнение, что в условиях санкций для Яковлева это, вероятно, единственная возможность выступить на Олимпиаде в Париже. При этом специалист не исключил возможного возвращения атлета в российскую команду.

Один из главных молодых талантов российского велоспорта Михаил Яковлев переходит в сборную Израиля. Ещё в мае он устанавливал рекорды мира в спринте на Гран-при Москвы в Крылатском, которые, правда, не были ратифицированы, ведь соревнования проходили не под эгидой Международного союза велосипедистов.

Как сообщает «Матч ТВ», бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 получил израильский паспорт и, судя по фотографиям в соцсетях, уже находится в Тель-Авиве. Спортсмену придётся отбыть короткий карантин: он пропустит первенства мира и Европы нынешнего года, но уже весной сможет выйти на трек в составе новой команды.

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«Михаил уведомил меня о намерении сменить спортивное гражданство. Сейчас он находится в Израиле. Мы теряем очень талантливого гонщика, и остаётся только сожалеть об этом. В нынешней ситуации он сделал для себя выбор», — прокомментировал произошедшее президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец также выразил сожаление в связи с решением спортсмена, который первым в истории страны завоевал медаль ЧМ в кейрине.

«Каждый делает выбор сам, он сделал такой. Знаю, что Миша пытался заявиться в нейтральном статусе на соревнования индивидуально, но ему не ответили. Это, безусловно, тоже сказалось», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Заслуженный тренер Александр Гусятников назвал уход молодого и перспективного велосипедиста большой потерей.

«Михаил очень талантлив. Об этом можно судить хотя бы по высказываниям спринтеров из Нидерландов: они сильно опасаются его, ждут от него серьёзной конкуренции в будущем. Об этом они заговорили в прошлом году, когда он только появился на чемпионате мира, а потом в Лиге чемпионов по велотреку», — рассказал специалист в беседе с RT.

Он отметил, что на Яковлева возлагались большие надежды в разрезе Олимпиады в Париже, где он мог побороться за медали сразу в двух дисциплинах — индивидуальном спринте и кейрине. Кроме того, 21-летний гонщик усилил бы состав командного спринта. Но поскольку участие в Играх для России сейчас находится под вопросом, Михаил нашёл иной выход.

«Есть разные мнения по поводу смены гражданства, некоторые достаточно жёсткие, но я их не разделяю. Спортивная жизнь очень короткая, у некоторых бывает один-два сезона. В велогонках, конечно, есть долгожители, особенно в шоссейных. Но для спринтера пропустить Олимпиаду очень чувствительно. Вполне возможно, что это была бы единственная возможность для Яковлева. А так у него будет шанс. Поэтому я не судил бы Михаила строго», — заявил Гусятников.

При этом он не исключил, что атлет вернётся в российскую команду после Олимпиады в Париже, когда спадёт политическое напряжение.

«У него же остаётся российский паспорт, и при желании он сможет вновь выступать под флагом нашей страны. Не исключаю, что на Играх в Лос-Анджелесе мы увидим его с триколором», — подчеркнул Гусятников.

По мнению экс-президента ФВСР, не стоит сравнивать переход Яковлева со сменой флага ещё одного велогонщика — Павла Сивакова. Последний родился в Италии, вырос во Франции, а с Россией его связывало лишь происхождение родителей.

«Сиваков давно бы поменял гражданство, но конкуренция в сборной Франции достаточно высокая, а он очень хотел выступить на Олимпиаде в Париже. Поэтому до определённого момента оставался под флагом России. Но затем ситуация сложилась так, что нужно было каким-то образом остаться в обойме мировых велогонок — и он быстро сориентировался. Но ему будет непросто отобраться на Игры», — отметил Гусятников.

По мнению тренера, потеря Яковлева поднимает важный вопрос: как удержать перспективных спортсменов от смены флага? Для этого, считает Гусятников, нужен специальный проект развития олимпийских видов, разработанный совместно федерациями, Министерством спорта и Олимпийским комитетом России.

«Нужно поддерживать атлетов, чтобы они не чувствовали себя брошенными. Ведь это талантливые, творческие люди, им нужны возможности для развития. Никто не знает, как долго продлится наша изоляция, поэтому программа нужна как минимум на три года с возможностью продления. Нам нужно заинтересовать ребят, чтобы они не задумывались о переходе в другие сборные. Не запереть их, а дать им шанс полноценно реализовываться внутри страны», — заключил специалист.