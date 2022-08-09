Тренер сборной России по велоспорту Ковпанец сожалеет о смене Яковлевым гражданства
- РИА Новости
«Очень жаль, что мы теряем столь талантливого гонщика, как Михаил. Каждый делает выбор сам, он сделал такой выбор. Знаю, что Миша пытался заявиться в нейтральном статусе на соревнования индивидуально, но ему не ответили», — приводит слова Ковпанцева «Матч ТВ».
Яковлев является бронзовым призёром чемпионата Европы в швейцарском Гренхене и чемпионата мира во французском Рубе.
Ранее сообщалось, что Яковлев установил рекорд мира в гите на 200 м с хода на Гран-при Москвы.