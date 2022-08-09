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Тренер сборной России по велоспорту Ковпанец сожалеет о смене Яковлевым гражданства

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Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец прокомментировал смену гражданства призёром чемпионата мира Михаилом Яковлевым.
Тренер сборной России по велоспорту Ковпанец сожалеет о смене Яковлевым гражданства
  • РИА Новости

«Очень жаль, что мы теряем столь талантливого гонщика, как Михаил. Каждый делает выбор сам, он сделал такой выбор. Знаю, что Миша пытался заявиться в нейтральном статусе на соревнования индивидуально, но ему не ответили», — приводит слова Ковпанцева «Матч ТВ».

Яковлев является бронзовым призёром чемпионата Европы в швейцарском Гренхене и чемпионата мира во французском Рубе.

Ранее сообщалось, что Яковлев установил рекорд мира в гите на 200 м с хода на Гран-при Москвы.

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