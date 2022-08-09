Тренер сборной России по велоспорту Ковпанец сожалеет о смене Яковлевым гражданства

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец прокомментировал смену гражданства призёром чемпионата мира Михаилом Яковлевым.

«Очень жаль, что мы теряем столь талантливого гонщика, как Михаил. Каждый делает выбор сам, он сделал такой выбор. Знаю, что Миша пытался заявиться в нейтральном статусе на соревнования индивидуально, но ему не ответили», — приводит слова Ковпанцева «Матч ТВ».

Яковлев является бронзовым призёром чемпионата Европы в швейцарском Гренхене и чемпионата мира во французском Рубе.

Ранее сообщалось, что Яковлев установил рекорд мира в гите на 200 м с хода на Гран-при Москвы.