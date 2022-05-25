«Беспредел не может продолжаться бесконечно»: лидеры «Джиро д'Италия» поддержали велосипедистов «Газпром-РусВело»

Ведущие спортсмены мира поддержали коллег из российской команды «Газпром-РусВело», ранее лишённой профессионального статуса Международным союзом велосипедистов (UCI). Гонщики вышли на старт 16-го этапа «Джиро д'Италия» в синих браслетах с надписью на английском «Почему?». По мнению Международной ассоциации профессиональных велогонщиков, UCI не делает ничего для трудоустройства спортсменов и персонала. Глава российской команды Ренат Хамидулин в беседе с RT выразил мнение, что изменить ситуацию способно только положительное решение Спортивного арбитражного суда. Тем временем гонщик Ильнур Закарин посетовал не только на отсутствие средств, но и на невозможность тренироваться и выступать на серьёзном уровне.

«Спорт — вне политики и должен оставаться беспристрастным»

Поддержка со стороны иностранных велосипедистов российской команды «Газпром-РусВело», которая в начале марта была лишена профессионального статуса, стала приятной неожиданностью. Причём в акции приняли участие целый ряд гонщиков, в том числе лидер общего зачёта многодневки «Джиро д'Италия» Ричард Карапас, выступающий за INEOS Grenadiers.

По ходу 16-го этапа он надел на запястье синий браслет с надписью на английском «Почему?». Примеру эквадорца последовал опытнейший спортсмен из «Астаны» итальянец Винченцо Нибали и другие участники гонки.

Тем самым они призвали обратить внимание на судьбу коллег из «Газпром-РусВело», которые уже почти три месяца находятся в подвешенном состоянии. В начале весны Международный союз велосипедистов (UCI) запретил россиянам и белорусам участие во всех турнирах под национальным флагом, а профессиональные команды были лишены статуса. При этом отечественные велосипедисты, защищающие цвета коллективов из других стран, продолжили выступление.

С тех пор входящий в состав «Газпром-РусВело» 21 гонщик (среди которых только девять россиян) лишён возможности выходить на старт и не получает зарплату из-за отсутствия финансирования. При этом UCI не торопится решать проблему, что вызвало негодование даже в Международной ассоциации профессиональных велогонщиков (CPA).

«Мы всеми силами пытались способствовать диалогу между UCI и командой, чтобы найти решение. Увы, безуспешно. Выполнить нашу просьбу о том, чтобы позволить этим спортсменам продолжить участие в гонке в джерси нейтральной расцветки или дать им возможность присоединиться к другим командам, оказалось невозможно», — приводит слова главы организации Джанни Буньо Cyclingnews.

Там также напомнили, что в общей сложности 164 человека остались без работы, зарплаты, настоящего и будущего «без логической причины».

«Пелотон един в поддержке мира. На «Джиро д'Италия», как и на любой другой гонке, спортсмены всех стран находятся бок о бок, соревнуясь друг с другом в духе уважения и товарищества. Спорт — вне политики и должен оставаться беспристрастным. Спорт объединяет, а не разделяет. При этом данным спортсменам беспричинно было отказано в праве на труд, и мы как ассоциация считаем, что должны его защитить», — говорится в заявлении.

Высказался о происходящем и один из гонщиков «Газпром-РусВело» Марко Канола. Он поблагодарил коллег за поддержку и отметил, что их акция должна показать людям, через что велосипедистам из российского коллектива приходится проходить.

«Мы ждём реакции от UCI. Их предыдущие ответы были весьма размытыми. Мы пробовали дипломатический способ, но безрезультатно. Если это лидеры в мире велоспорта, они не заслуживают руководства нашим прекрасным видом, поскольку не воплощают его ценностей», — подчеркнул Канола.

В ответ в UCI заверили, что сделали всё возможное для решения проблемы, хотя «Газпром-РусВело» был в один момент лишён поддержки основного спонсора — «Газпрома».

«UCI немедленно проинформировал платёжного агента о возможных вердиктах и условиях возвращения к соревнованиям. Это касалось национальной принадлежности команды, которая может быть изменена в зависимости от регистрации платёжного агента в Швейцарии, а также финансовых возможностей коллектива», — заверили в федерации.

Там также напомнили о предусмотренной правилами банковской гарантии, которая даёт возможность покрыть зарплату всем гонщикам и персоналу в течение трёх месяцев.

«Несмотря на несколько напоминаний об этой возможности велосипедистам и CPA, до настоящего момента UCI не получал никаких запросов по этому поводу и не был проинформирован о статусе выплаты заработной платы», — добавили в организации.

«Нам главное, чтобы справедливость была восстановлена»

Чтобы разобраться в ситуации и понять, какое будущее ждёт команду и спортсменов, RT обратился к её руководителю Ренату Хамидулину. По его словам, «Газпром-РусВело» предлагал разные пути решения проблемы, в частности, выступление в нейтральном статусе, но не был услышан.

«Поддержка со стороны коллег, в том числе олимпийского чемпиона Карапаса, очень приятна. Люди надели специальные браслеты, которые заготовили по этому случаю. Их поведение демонстрирует, что не всё так однозначно по отношению к российским спортсменам, как это пытаются преподнести европейские СМИ. Спорт сближает и объединяет людей, как бы ни пытались его использовать в политических целях. В реальности атлеты поддерживают друг друга и высказывают солидарность», — заверил Хамидулин.

При этом функционер посетовал, что «Газпром-РусВело» находится в подвешенном состоянии и будущее его туманно. Команда не в состоянии платить гонщикам, поскольку в начале марта полностью лишилась финансирования. Теперь в коллективе надеются только на положительный вердикт Спортивного арбитражного суда, куда ранее был подан иск.

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«От того, какой вердикт он вынесет, зависит наша судьба. Акции поддержки со стороны коллег могут помочь нам, но, опасаюсь, на CAS окажут серьёзное давление. Зато в руководящем комитете UCI остался представитель России Игорь Макаров. Надеюсь, его участие в этом вопросе скажется положительно. Нам главное, чтобы справедливость была восстановлена, а оголтелые решения, которые приняли вне закона, оказались отменены. Беспредел не может продолжаться бесконечно», — добавил Хамидулин.

Намерены бороться за свои права и сами гонщики. По словам одного из лидеров команды Ильнура Закарина, некоторые из них также обратились в CAS с исками на вердикт UCI.

«Думаю, суд обязан занять сторону «Газпром-РусВело». У нас ведь собраны и итальянцы, и россияне, и испанец, и норвежец, и костариканец. UCI просто лишил их возможности выступать. Причём руководство команды ещё до лишения профессионального статуса обратилось в федерацию с предложением поменять страну регистрации и убрать логотип спонсора с автобуса, машин и формы. Там эту идею не поддержали», — рассказал спортсмен в разговоре с RT.

Что касается акции поддержки со стороны иностранных коллег, она его не удивила. Закарин подчеркнул, что в мире велоспорта отношение к россиянам остаётся нормальным и с агрессией они не сталкиваются.

«У нас большой пелотон, мы давно со всеми знакомы. Некоторые ребята, напротив, писали мне, мол, парни, держитесь, мы с вами», — добавил спортсмен.

Однако сейчас велосипедистам из «Газпром-РусВело» приходится крайне непросто. Они не только не получают зарплату, но и лишены возможности проводить нормальную подготовку. Особенно тяжёло молодым россиянам, которые вынуждены были вернуться домой.

«Кто-то не справляется психологически, у кого-то дела, у кого-то другие соревнования. Каждый занимается как хочет… В этом году я планировал завершать карьеру, и у меня есть иные источники дохода. А вот другим ребятам сложно. Например, парням из России пришлось поехать на Родину, потому что у них нет денег, чтобы жить и тренироваться в Италии, как раньше. Будущее их туманно. Люди стараются найти новые команды и готовятся к чемпионату страны», — рассказал Закарин.