Велогонщик «РусВело» Закарин: CAS обязан занять сторону российской команды

Велогонщик «РусВело» Ильнур Закарин считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне примет решение снять санкции с российской команды.

«Думаю, CAS обязан занять сторону «Газпром-РусВело». У нас ведь собраны и итальянцы, и россияне, и испанец, и норвежец, и костариканец. UCI просто лишила их возможности выступать. Причём руководство команды ещё до лишения профессионального статуса обратилось в федерацию с предложением поменять страну регистрации и убрать логотип спонсора с автобуса, машин и формы. Там эту идею не поддержали. Помимо команды, в CAS обращаются уже и сами гонщики, чтобы вынудить UCI признать свою неправоту. У кого есть менеджеры и адвокаты, на месте просто так не сидят, а подают иски. Мои адвокаты тоже готовы и должны отправить жалобу в Спортивный арбитражный суд», — заявил Закарин RT.

Напомним, что Международный союз велосипедистов (UCI) лишил российскую команду профессионального статуса. UCI также наложил санкции на российских и белорусских велогонщиков. Национальные чемпионаты России и Белоруссии исключены из международного календаря UCI.

Ранее Ренат Хамидуллин, руководитель «РусВело», сообщил, что была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного союза велосипедистов (UCI) лишить российскую команду профессионального статуса.