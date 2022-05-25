Хамидуллин: мы подали апелляцию в CAS на решение лишить «РусВело» профессионального статуса

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Ренат Хамидуллин, руководитель «РусВело», сообщил, что была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного союза велосипедистов (UCI) лишить российскую команду профессионального статуса.
Хамидуллин: мы подали апелляцию в CAS на решение лишить «РусВело» профессионального статуса
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«Газпром-РусВело» действительно находится в подвешенном состоянии, поскольку с 1 марта нас лишили профессионального статуса. Насколько это решение UCI правомерно, будет разбираться CAS. Соответствующее заявление мы уже подали. Фактически в данной ситуации представляем все отечественные коллективы, которые незаслуженно пострадали, например «Марафон-Тула», а также белорусские команды. Мы же стали инициаторами обращения в Спортивный арбитражный суд. От того, какой вердикт он вынесет, будет зависеть наша судьба. Акции поддержки со стороны коллег могут помочь нам, но, опасаюсь, на CAS окажут серьёзное давление. Зато в руководящем комитете UCI остался представитель России Игорь Макаров. Надеюсь, его участие в этом вопросе поможет «Газпром-РусВело». Нам главное, чтобы справедливость была восстановлена, а оголтелые решения, которые приняли вне закона, оказались отменены. Беспредел бесконечно продолжаться не может», — сказал Хамидуллин RT.

Напомним, что UCI наложил санкции на российских и белорусских велогонщиков. Национальные чемпионаты России и Белоруссии исключены из международного календаря UCI.

Ранее глава «РусВело» заявил, что в свете санкций против российских спортсменов поддержка со стороны иностранных велогонщиков очень приятна.

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