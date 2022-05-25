Глава «РусВело» — о санкциях: поддержка со стороны иностранных велогонщиков очень приятна

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Ренат Хамидуллин, руководитель команды «РусВело», высказался по поводу поддержки российских велогонщиков со стороны иностранных спортсменов.
Глава «РусВело» — о санкциях: поддержка со стороны иностранных велогонщиков очень приятна
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«Поддержка со стороны коллег, в том числе олимпийского чемпиона Ричарда Карапаса, лидера «Джиро д’Италия», очень приятна. Люди надели специальные браслеты, которые заготовили по этому случаю. Их поведение демонстрирует, что не всё так однозначно по отношению к российским командам и спортсменам, как это пытаются преподнести европейские СМИ. Спорт сближает и объединяет людей, как бы ни пытались его использовать в политических целях. В реальности атлеты поддерживают друг друга и высказывают солидарность», — заявил в интервью Хамидуллин RT.

Напомним, что Международный союз велосипедистов (UCI) наложил санкции на российских и белорусских велогонщиков. Национальные чемпионаты России и Белоруссии исключены из международного календаря UCI.

Ранее сообщалось, что велогонщик Михаил Яковлев установил рекорд мира на Гран-при Москвы.

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