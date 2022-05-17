«Речь идёт исключительно о политической конъюнктуре»: МОК не допустил Россию к тендеру на показ двух Олимпийских игр

МОК не допустил Россию и Белоруссию к участию в тендере по приобретению телевизионных прав на трансляции Игр в Милане и Лос-Анджелесе. Решение организация приняла ещё в начале марта, но до сих пор его никак не прокомментировала. По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, такой ход может быть очередным сигналом со стороны организации к ужесточению санкций в отношении двух стран. Между тем известный журналист Дмитрий Губерниев считает, что важнее для начала добиться допуска на Олимпиады спортсменов. В свою очередь, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин выразил надежду на достижение договорённостей с партнёрами позднее.

Новость о запрете для России и Белоруссии на участие в тендере на покупку прав на телетрансляции зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо и летних ОИ-2028 в Лос-Анджелесе вызвала серьёзный резонанс в мире отечественного спорта.

Впрочем, генеральный продюсер транслировавшего в последние годы ОИ в России «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что решение МОК не вызвало у него удивления.

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«Речь идёт именно об организации тендера, который на определённые территории может проводиться отдельно. По-прежнему считаем, что пиратство влечёт за собой негативные последствия для деловой репутации, которую мы выстраивали с нашими партнёрами долгие годы, поэтому такой вариант на данный момент не рассматриваем. Надеюсь, найдём легальную возможность показать российскому зрителю соревнования на Олимпийских играх», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

А источник ТАСС в руководстве одного из вещателей призвал относиться к происходящему спокойно и не паниковать раньше времени, поскольку вопрос с приобретением телеправ для России остаётся открытым и до его решения немало времени.

«Всё это похоже на ахинею… Права на территории Российской Федерации пока действительно никому не переданы, они принадлежат МОК. Будет ли Россия допущена к тендеру, пока неизвестно, но никто наших заявок не отклонял, тендер просто перенесли… Этот вопрос будет рассматриваться ближе к мероприятию. Так происходит и с сотней других спортивных событий», — подчеркнул источник.

Вердикт МОК принял ещё в начале марта. 24 февраля на официальном сайте организации было опубликовано заявление, в котором сообщалось об открытии торгов на приобретение телеправ на ОИ-2026 и ОИ-2028 в Европе.

В нём, в частности, говорилось, что МОК рассмотрит заявки как от отдельных стран, так и от нескольких и предложит им различные пакеты. У участников торгов также имелась возможность сделать предложение о покупке прав на ОИ-2030 и ОИ-2032 в Брисбене.

Срок подачи заявок истёк 25 апреля, и в комитете обещали изучить их через призму нескольких принципов: соответствие высочайшим стандартам телевещания, способность добиться максимального охвата аудитории, желание продвигать Олимпийские игры и ценности олимпийского движения, а также финансовая составляющая.

Изначально в релиз включили 51 страну, которая входит в пакетное предложение по европейским государствам, в том числе Россию и Белоруссию. Но 2 марта две последние оказались удалены из списка. Причины такого шага не назывались. Подчёркивалось лишь, что они «исключены из тендерного процесса».

При этом в России правами на показ Олимпийских игр в последние годы владела компания «Телеспорт». Она же займётся трансляцией ОИ-2024 в Париже. Что касается следующих двух Игр, пока речь идёт лишь о приобретении прав Европейским вещательным союзом, в том числе для последующей реализации сублицензий. Предыдущее соглашение с МОК истечёт как раз в 2024-м. Но в релизе комитета ничего не говорится о запрете на трансляцию соревнований в этих странах или на продажу им прав. К тому же у России остаётся немало времени для разрешения ситуации.

Тем не менее опрошенные RT эксперты не испытывают оптимизма. Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев посетовал, что уже не удивляется плохим новостям. По его признанию, в отношении России сейчас могут приниматься либо плохие, либо очень плохие решения, но бороться за свои права необходимо до конца.

«Время до Олимпийских игр — 2026 и 2028 остаётся, и нам нужно предпринимать попытки для изменения ситуации к лучшему. Правда, я не очень понимаю как, разве что молиться. Но надежда пока остаётся… В любом случае необходимо пытаться договариваться, спорить, готовить протесты, юридически обосновывать свою позицию», — отметил комментатор в интервью RT.

При этом он призвал обратить внимание на куда более серьёзную проблему — сохранение спорта в стране, который продолжает получать серьёзные удары.

«Сейчас мы говорим о том, что могут быть ущемлены интересы отечественных телезрителей, но сначала должна следовать курица, а потом яйцо. Поэтому в первую очередь нужно заботиться о том, чтобы на Олимпийские игры поехали наши спортсмены. Потом уже встанет вопрос телеправ. А если они никуда не отправятся, нет и смысла следить за триумфом сборной США и других замечательных стран… Мне безумно жаль атлетов, которые оказались заложниками, коллег и даже немного себя. Давайте надеяться на то, что наши ребята поедут на ОИ-2026 и ОИ-2028, но сейчас речь об этом, к сожалению, не идёт совсем», — добавил Губерниев.

В свою очередь, депутат Госдумы Светлана Журова вовсе назвала отстранение России от тендера признаком грядущего ужесточения санкций.

«Сейчас мы не позволяем принять участие в тендере, а потом запретим атлетам участвовать в ОИ в любом статусе. Это сигнал как нашей общественности, так и западной, чтобы они понимали, какой следующий шаг может быть сделан в санкционной политике. Это тревожные намёки. Увы, ситуация может ухудшиться», — отметила Журова.

Вместе с тем она не исключила и положительный сценарий развития событий, при котором спортсмены поедут на ОИ, а отечественные зрители получат возможность наблюдать за соревнованиями. По её мнению, это произойдёт в случае нормализации геополитической обстановки.

«В МОК не могут сейчас запретить россиянам участвовать в ОИ, а потом поменять решение. Если это и будет сделано, то непосредственно перед Играми, а времени до них предостаточно. Права же покупаются заранее. Поэтому в дальнейшем Россия может всё-таки получить возможность приобрести их. Как говорится, лишние деньги никому не помешают. В данный момент можно вести речь исключительно о политической конъюнктуре. Если в дальнейшем все договорятся, а санкции начнут снимать, то и данные ограничения могут отменить», — подчеркнула депутат.