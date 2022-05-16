Россию и Белоруссию не допустили к тендеру на показ Олимпийских игр с 2026 года

Россия и Белоруссия не покажут Олимпийские игры в 2026 и 2028 годах.

Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК), обе страны не были допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Игр 2026 и 2028 годов. Документы на тендер принимались до 25 апреля.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт в Милане и Кортина-д'Ампеццо, соревнования планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года.

Летняя Олимпиада — 2028 состоится в Лос-Анджелесе (США), проведение Игр планируется с 21 июля по 6 августа 2028 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских атлетов от соревнований из-за ситуации на Украине. При этом 11 марта Бах заявил, что не считает решение об отстранении россиян политически мотивированным.

Ранее МОК разрешил российским членам организации Елене Исинбаевой и Шамилю Тарпищеву принять участие в съезде организации.