На «Матч ТВ» объяснили ошибку с выводом в эфир неизвестного человека вместо Дзюбы

Короткая ссылка
Пресс-служба «Матч ТВ» прокомментировала инцидент, который произошёл в прямом эфире программы «Есть тема».
На «Матч ТВ» объяснили ошибку с выводом в эфир неизвестного человека вместо Дзюбы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Уже в эфире выяснилось, что Дзюба поменял номер и Анисимову ответил не нападающий «Зенита». Перед уходом на рекламу ведущий предупредил, что цитаты спикера не принадлежат Артёму», — сообщила пресс-служба «Матч ТВ» в Telegram-канале.

Представители телеканала также принесли извинения Дзюбе и всем зрителям.

В эфире программы «Есть тема» журналист Артём Анисимов пытался в прямом эфире дозвониться форварду «Зенита» Артёму Дзюбе, однако ему ответил посторонний человек, который стал говорить о будущем российского нападающего. 

Ранее сообщалось, что в прямом эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ» появился посторонний человек.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить