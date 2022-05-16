На «Матч ТВ» объяснили ошибку с выводом в эфир неизвестного человека вместо Дзюбы

Пресс-служба «Матч ТВ» прокомментировала инцидент, который произошёл в прямом эфире программы «Есть тема».

«Уже в эфире выяснилось, что Дзюба поменял номер и Анисимову ответил не нападающий «Зенита». Перед уходом на рекламу ведущий предупредил, что цитаты спикера не принадлежат Артёму», — сообщила пресс-служба «Матч ТВ» в Telegram-канале.

Представители телеканала также принесли извинения Дзюбе и всем зрителям.

В эфире программы «Есть тема» журналист Артём Анисимов пытался в прямом эфире дозвониться форварду «Зенита» Артёму Дзюбе, однако ему ответил посторонний человек, который стал говорить о будущем российского нападающего.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ» появился посторонний человек.