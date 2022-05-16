«Матч ТВ» вместо Дзюбы вывел незнакомого человека в эфир и спросил его о планах на будущее

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В прямом эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ» появился посторонний человек.
«Матч ТВ» вместо Дзюбы вывел незнакомого человека в эфир и спросил его о планах на будущее
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Ведущий Артём Анисимов пытался в прямом эфире дозвониться форварду «Зенита» Артёму Дзюбе и спросить его о будущем.

Журналист набрал номер, который был сохранён в его телефоне. В итоге трубку поднял другой человек, который начал отвечать на вопросы журналиста.

«Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил, М-1», — сказал собеседник.

Затем Анисимов признал, что в эфире был посторонний человек. Ведущий объяснил, что Дзюба постоянно меняет номер телефона.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. При этом форвард не планирует его продлевать. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Фенербахче» предложили контракт нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

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