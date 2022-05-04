В Госдуме высказались о развитии мирового спорта без участия России
- globallookpress.com
- © Anton Belitsky
«Развитие мирового спорта невозможно представить без России. Как вам чемпионат мира по фигурному катанию? Результаты на Кубке Первого канала были выше. То же самое касается гимнастики, синхронного плавания и многих других видов спорта», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».
Депутат выразил надежду, что иностранные спортсмены посчитают спорт свободной от политики территорией и поддержат российских атлетов.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на высказывание президента МОК.