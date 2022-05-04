В Госдуме высказались о развитии мирового спорта без участия России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных соревнований.

«Развитие мирового спорта невозможно представить без России. Как вам чемпионат мира по фигурному катанию? Результаты на Кубке Первого канала были выше. То же самое касается гимнастики, синхронного плавания и многих других видов спорта», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Депутат выразил надежду, что иностранные спортсмены посчитают спорт свободной от политики территорией и поддержат российских атлетов.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на высказывание президента МОК.