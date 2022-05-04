В Госдуме высказались о развитии мирового спорта без участия России

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных соревнований.
В Госдуме высказались о развитии мирового спорта без участия России
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

«Развитие мирового спорта невозможно представить без России. Как вам чемпионат мира по фигурному катанию? Результаты на Кубке Первого канала были выше. То же самое касается гимнастики, синхронного плавания и многих других видов спорта», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Депутат выразил надежду, что иностранные спортсмены посчитают спорт свободной от политики территорией и поддержат российских атлетов.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на высказывание президента МОК.

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