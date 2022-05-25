Велогонщик RusVelo Закарин: никакого негатива к россиянам в пелотоне нет

Велогонщик «РусВело» Ильнур Закарин высказался о поддержке россиян со стороны иностранных спортсменов.

«Читал, что некоторые гонщики и даже команды в полном составе надели браслеты. Было приятно, что велосипедисты поддерживают друг друга в это непростое время. Ни о каком негативе к россиянам речи не идёт. У нас большой пелотон, мы давно со всеми знакомы. Некоторые ребята писали мне: парни, держитесь, мы с вами», — рассказал Закарин в беседе с RT.

Напомним, что Международный союз велосипедистов (UCI) лишил российскую команду профессионального статуса. UCI также наложил санкции на российских и белорусских велогонщиков. Национальные чемпионаты России и Белоруссии исключены из международного календаря UCI.

Ранее Закарин заявил, что CAS примет решение снять санкции с российской команды.