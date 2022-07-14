Тестостерон не помеха: не допущенная до Кубка Африки замбийская футболистка планирует сыграть на ЧМ

Капитан сборной Замбии по футболу Барбра Банда пропустила Кубок африканский наций из-за высокого уровня тестостерона в крови. Тем не менее её команда отобралась на чемпионат мира — 2023. Шансы выступить в Австралии у футболистки достаточно велики, так как в ФИФА планируют смягчить или отменить свод правил по определению пола, принятых в 2011 году.

Гендерные скандалы в спорте в последнее время возникают всё чаще. Неожиданная история произошла в женском футболе. Капитана сборной Замбии и одну из звёзд своей страны Барбру Банду не допустили до участия в Кубке африканских наций — в организме спортсменки, которая произвела фурор на Олимпиаде в Токио, оформив по хет-трику в ворота Нидерландов и Китая, обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Результаты анализов не разглашаются, однако по нормам ФИФА у женщин количество этого гормона в крови не должно превышать 5 нмоль/л.

О проблемах с данным показателем Барбра знала после Олимпиады в Токио, где допустимый порог составляет 10 нмоль/л. Как рассказал директор по связям с общественностью Футбольной ассоциации Замбии Сидней Мунгала, всем спортсменкам был предложен курс гормонов, однако они не изъявили желания его принимать.

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«Наши медики связались с игроками, но те не захотели проходить через это. Думаю, могли иметь место побочные эффекты. Поскольку спортсменки не пошли по этому пути и отказались, то финальным решением стала невозможность внести их в окончательный список участников соревнований», — приводит слова Мунгалы ESPN.

При этом, по мнению специалиста, проблемы у Банды возникли в первую очередь из-за того, что правила КАФ намного строже, чем в МОК, и в них делается слишком большой акцент на уровень тестостерона.

«Случай с Барброй — это лишь один пример, однако широта картины заключается в том, чтобы попытаться увидеть, как эти правила могут отразиться на ситуации в целом, а не только на Замбии. Эти правила могут сказаться на многих игроках, а ведь футбол — это их средство к существованию», — добавил Мунгала.

Сама спортсменка поначалу была в шоке от того, что ей придётся передать капитанскую повязку другому игроку.

«Возможно, она подозревала, что это произойдёт, но, когда это случилось, была несколько разочарована. Казалось, Барбра к не была к этому готова или не ожидала, что не войдёт в состав сборной из 23 футболисток для участия в турнире», — признался Мунгала.

Также стало известно, что мадридский «Реал», который планировал подписать контракт с Бандой и даже начал подготовку документов, остановил трансфер.

Несмотря на отстранение и сорвавшийся переезд в Испанию, Барбра нашла в себе силы остаться в Кубке африканских наций, чтобы поддержать сборную Замбии на турнире. И команда оправдала её ожидания. Даже без участия капитана девушки сумели отобраться на чемпионат мира, который состоится в следующем году. Футболистки в четвертьфинале обыграли в серии пенальти Сенегал.

Радости Барбры не было предела.

«До этого мы выступали на Олимпиаде, а теперь выйдем на новый, финальный этап в футболе. Очень взволнована и рада», — заявила спортсменка.

Интересно, что даже с повышенным уровнем тестостерона Банда может сыграть в следующем году в Австралии. Ранее сообщалось, что ФИФА в настоящий момент пересматривает правила гендерного отбора, установленные в 2011 году.

«Содержание тестостерона в крови у женщин в норме не превышает 7% от его количества у взрослых мужчин. Он влияет на формирование практически всех органов и систем организма во время пубертата и во взрослой жизни», — объяснила в интервью RT врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Калашникова.

Такой же тестостерон, как у мужчин, может быть лишь у девушек с различными нарушениями полового развития: например, с синдромом нечувствительности к андрогенам. Однако среди спортсменок более распространены другие заболевания: синдром поликистозных яичников и врождённая гиперплазия надпочечников. В таких случаях у атлеток уровень гормона выше нормального женского, но ниже мужского. При этом даже уже введённый ФИФА порог в 5 нмоль/л многими экспертами считается очень лояльным.

«Он в два раза превышает среднюю границу нормы для среднестатистической женщины. Если у моей пациентки будет зафиксирован такой уровень тестостерона, у неё возникнут серьёзные проблемы: проявится избыточный рост волос на лице или начнётся их выпадение на голове по мужскому типу, будут беспокоить угревые высыпания и другие проявления андрогенной дермопатии», — добавила Калашникова.

Таким образом, у медицинской службы на Кубке африканских наций были основания сомневаться в половой принадлежности Банды. Однако в следующем году, если ограничения снимут, это уже будет неважно. В женский футбол может открыться дверь для трансгендеров.