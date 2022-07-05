Специалист объяснил, какой метод исследования гормонов стоит проводить спортсменам-трансгендерам

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Калашникова рассказала, какой метод исследования гормонов нужно проводить спортсменам-трансгендерам.

«Понятие нормы очень растяжимое и зависит от того, кто составлял группу контроля для выбора референсных значений, попало ли в неё больше женщин с тестостероном несколько выше среднего уровня или наоборот. Отсюда формируется референсный интервал. Иными словами, в одной лаборатории верхняя граница нормы тестостерона будет составлять 1 нмоль/л для женщины репродуктивного возраста, а в другой — 2,5 нмоль/л», — заявила Калашникова в интервью RT.

Ранее Калашникова высказалась о трансгендерах в спорте.