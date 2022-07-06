В Британии запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях по триатлону среди женщин

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Пресс-служба Британской федерации триатлона выпустила заявление об изменениях в правилах по допуску участников до соревнований.

«Наша политика гласит, что триатлон — это спорт для всех и что трансфобное поведение недопустимо. Это подтверждает, что триатлон — это вид спорта, на который влияют гендерные факторы, и поэтому в соревнованиях старше 12 лет будут участвовать две категории: женская категория (для тех, кто имеет женский пол при рождении) и открытая категория (для всех лиц, включая мужчин, трансгендеров и небинарных лиц, которые были мужского пола при рождении)», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Отмечается, что правила вступят в силу с 1 января 2023 года.

20 июня решение о пересмотре правил по допуску трансгендеров к турниру приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

24 июня директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что спортивные федерации будут сами решать вопрос с участием трансгендеров в турнирах.

Ранее врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Марина Калашникова прокомментировала проблему трансгендерных атлетов в спорте.

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