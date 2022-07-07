Источник: капитан женской сборной Замбии провалила тест на определение пола

Капитан и нападающая сборной Замбии Барбра Банда провалила тест на определение пола и не была допущена до участия в женском чемпионате Африканской конфедерации футбола (CAF).

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