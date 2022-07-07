Источник: капитан женской сборной Замбии провалила тест на определение пола

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Капитан и нападающая сборной Замбии Барбра Банда провалила тест на определение пола и не была допущена до участия в женском чемпионате Африканской конфедерации футбола (CAF).
Источник: капитан женской сборной Замбии провалила тест на определение пола
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Как сообщает Mundo Deportivo, анализ крови футболистки выявил аномальный уровень тестостерона.

Отмечается, что болельщики женской сборной Замбии по футболу недовольны отсутствием чёткого ответа от национальной команды по поводу Банды и обвинили Федерацию женского футбола страны в бездействии.

Ранее врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Калашникова рассказала, каким методом нужно проводить исследование гормонов спортсменам-трансгендерам.

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