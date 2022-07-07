«Проверок не проводится»: источник RT опроверг информацию о возбуждении дела против Федотова за покупку военного билета

По информации источника RT в правоохранительных органах, Иван Федотов, Кирилл Капризов и Павел Карнаухов не являются фигурантами уголовного дела о приобретении военных билетов. В свою очередь, адвокат вратаря Алексей Пономарёв подчеркнул, что у его клиента нет соответствующего документа. В СМИ сообщили, что в настоящий момент хоккеист находится в Северодвинске в 1469-м военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита и даже определён в спортивную роту. Но в местном военкомате отметили, что не проводили мероприятия призыва с голкипером.

Скандал с участием Ивана Федотова продолжается уже почти неделю — с того момента, как 1 июля хоккеист, по утверждению его адвоката Алексея Пономарёва, оказался задержан в связи с уклонением от призыва на службу.

Спустя несколько дней появилась информация, что вратарь является лишь одним из трёх фигурантов дела о незаконном приобретении военных билетов. Как сообщил Telegram-канал SHOT, под подозрения попали также нападающий ЦСКА Павел Карнаухов и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Утверждалось, что их заподозрили в покупке соответствующих документов через одного человека.

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Однако, по данным RT, спортсмены не фигурируют ни в одном уголовном деле.

«Доследственных проверок по делам о приобретении военных билетов в отношении перечисленных хоккеистов не проводится», — сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Опровергли слухи и представители самих хоккеистов. Так, Олег Капризов подчеркнул, что его сын ещё не получил военный билет, поскольку продолжает обучение. Адвокат Федотова также заверил, что у вратаря его пока нет.

«У следственных органов нет претензий по данному вопросу. Военного билета до того, как Федотов был отправлен в ряды вооружённых сил, у него не имелось... Вопрос других хоккеистов я пояснить не могу. Но абсолютно точно знаю: никакого военного билета у Ивана не было. Там обсуждается период 2017 года. Насколько знаю, тогда у него вообще действовала отсрочка от армии, поскольку он учился в институте», — цитирует Пономарёва «Р-Спорт».

Между тем официальных данных о местонахождении голкипера до сих пор нет. Однако в «Матч ТВ» подтвердили распространённую рядом СМИ информацию, что его привезли в Северодвинск. Причём в настоящий момент он якобы находится в 1469-м военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ в связи с обострением гастрита.

«Пройти на территорию не получается, поскольку тут КПП, просят не снимать. Как относятся жители? Многие люди желают ему добра», — рассказал журналист Сергей Орлов.

А Telegram-канал Mash добавил: молодой человек уже определён в спортроту Северного флота и будет выступать за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы. В одном из постов даже опубликовали фотографию вратаря — предположительно, с одним из игроков местного коллектива.

Однако в военкомате Северодвинска сообщили, что Федотов к ним для прохождения службы не прибывал.

«Такого мальчика на призыве нет, мы с ним мероприятия призыва не проводили. У нас его точно не было, это мы вам гарантируем», — отметил представитель комиссариата ТАСС.

Мнения

По данным Екатерины Гордон, не существует причин, по которым Федотов мог бы не проходить службу, а успешная спортивная карьера таковой не является.

«Если нам станет известно, что у него имеются основания для отсрочки или отказа от военной службы, давайте обсудим, всё остальное — закон. Есть эмоции, а есть закон. Мы с вами должны его соблюдать даже в таких случаях», — подчеркнула Гордон в эфире «Матч ТВ».

Вместе с тем она раскритиковала Федерацию хоккея России, поскольку та, по её мнению, не предприняла должных усилий для решения вопроса.

«Почему-то до поры до времени ФХР закрывает глаза, до того как возникает конфликт. Это никак не отменяет его воинской обязанности и привилегией быть не должно. Гастрит тоже может стать юридической фишечкой», — добавила Гордон.

А председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин подчеркнул, что в отношении спортсмена вряд ли заведут уголовное дело, даже если он действительно уклонялся от призыва.

«Это редчайший случай. В основном заводят, если гражданин действительно уклонился и сам это утверждает. То есть идёт на особый порядок. Ему дают какое-то минимальное наказание, и он соглашается: «Да, я уклонился»… Чтобы сделать это, нужно вручить повестку. Под личную подпись и не один раз», — рассказал Тригнин Sports.ru.

Саму же практику задержания призывников он связал с тем, что некоторые из них сознательно затягивают процесс, оспаривая в суде решение о призыве несколько раз.

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В свою очередь, врач Александр Эдигер подчеркнул, что хронический гастрит, который, по заверению адвоката Федотова, обострился у его подзащитного, не является основанием для отсрочки. Более того, он объяснил, почему это заболевание можно диагностировать у 100% спортсменов.

«Одна из причин, вызывающих воспаление слизистой желудка, — стресс. Спорт высших достижений — всегда стресс. Атлет адаптируется к нему и благодаря этому становится великим. Человек, отправляющийся на военную службу, меняет воду, еду, активность и общие условия жизни. То есть он оказывается в ситуации острого стресса — вот вам и гастрит. Если уважаемый хоккеист оказался в госпитале, можно говорить об обострении. Но это не является поводом для отсутствия военной обязанности, за исключением тяжелейших форм аутоиммунных гастритов», — подчеркнул Эдигер.

Высказались о скандале с Федотовым и спортсмены, которые в той или иной форме служили в армии. Так, другой хоккеист, Владимир Брюквин, в настоящий момент выступающий за «Авангард», находился в спортивной роте, когда играл за «Динамо». По его словам, коллега наверняка имел возможность заранее решить данный вопрос.

«Они могут получить отсрочку на время учёбы, например, пойти в институт с военной кафедрой. Или отправляются служить в спортроту. Или ищут медицинские обоснования, чтобы не служить. Кажется, у Федотова обнаружили гастрит? Можно было бы сделать справку о негодности. Не скажу, что в армии кормят плохо. Там есть столовая. Но хоккеисты питаются тем, к чему привыкли — курица, макароны», — заявил форвард.

А бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, отслуживший два года ещё во времена СССР, вспомнил тот период как суровую школу жизни.

«Курс молодого бойца прошёл смело. И курс дедовщины, кстати, проходил. Мужик должен быть мужиком. Если кинули его в волчью стаю, он обязан выжить и стать волком. Не стал — будешь закуской на обед. Я желаю ему здоровья и включить голову. Если он талантливый мальчик, то не пропадёт», — отметил специалист.