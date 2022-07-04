Крикунов назвал отпиской заявление ФХР о задержании Федотова
- РИА Новости
«Их начали критиковать, вот они и сделали такую отписку. Я понимаю, если бы федерация приняла какое-то решение. А они говорят, что следят за ситуацией. Чего за ней следить-то?» — цитирует Крикунова РИА Новости.
Он подчеркнул, что ФХР «может многое». По мнению тренера, представителям федерации следовало бы как минимум узнать, что случилось с Федотовым.
«Если там действительно что-то произошло, конечно», — добавил Крикунов.
Вместе с тем он выразил надежду, что с Федотовым всё будет нормально.
Федотов уже находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. После учёбы он попадёт на Северный флот.
25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата.
Федотов в сезоне-2021/22 в московского составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией».
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о задержании Федотова.