Крикунов назвал отпиской заявление ФХР о задержании Федотова

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о заявлении Федерации хоккея России (ФХР) о задержании голкипера национальной команды и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.
Крикунов назвал отпиской заявление ФХР о задержании Федотова
  • РИА Новости

«Их начали критиковать, вот они и сделали такую отписку. Я понимаю, если бы федерация приняла какое-то решение. А они говорят, что следят за ситуацией. Чего за ней следить-то?» — цитирует Крикунова РИА Новости.

Он подчеркнул, что ФХР «может многое». По мнению тренера, представителям федерации следовало бы как минимум узнать, что случилось с Федотовым.

«Если там действительно что-то произошло, конечно», — добавил Крикунов.

Вместе с тем он выразил надежду, что с Федотовым всё будет нормально.

Федотов уже находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. После учёбы он попадёт на Северный флот.  

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата.

Федотов в сезоне-2021/22 в московского составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией». 

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о задержании Федотова.

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