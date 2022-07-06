Источник: хоккеисты Федотов, Карнаухов, Капризов не являются фигурантами уголовных дел о покупке военных билетов

Следственные органы не проводят проверок в отношении хоккеистов ЦСКА Павла Карнаухова и Ивана Федотова, а также игрока «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, сообщил RT источник в силовых структурах.

«Доследственных проверок по делам о покупке военных билетов в отношении перечисленных хоккеистов не проводится», — сказал информированный собеседник в правоохранительных органах в ответ на вопрос RT.

По его словам, никаких уголовных дел, где в качестве подозреваемых фигурировали бы фамилии игроков, также не возбуждено.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали информацию о том, что российские хоккеисты могут стать фигурантами уголовных дел о покупке военных билетов.

Перед этим, в апреле 2022 года, сотрудники ФСБ задержали в Уфе бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина по статье «Посредничество во взяточничестве».

По версии следствия, Самигуллин был посредником при передаче денег за военные билеты для спортсменов. По предварительной версии, он успел «помочь» как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам — в частности, из ХК «Салават Юлаев».



Как писал RT, 1 июля в Санкт-Петербурге был задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, который ранее играл в составе ЦСКА, но 7 мая 2022 года подписал контракт с американским клубом «Филадельфия Флайерз».

По данным СМИ, спортсмена обвиняют в уклонении от службы в армии. Согласно статье 328 УК России, ему грозит до двух лет лишения свободы.

6 июля в СМИ появились сведения, что Федотов мог приобрести военник как раз у задержанного в Уфе Фарита Самигуллина — Федотов тогда был игроком «Салавата Юлаева».

Одновременно каналы в Telegram сообщили, что «клиентами» Самигуллина были форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (на момент получения военника играл в «Салавате Юлаеве») и игрок ЦСКА Павел Карнаухов.

По данным RT, официального подтверждения эти версии не имеют.