Юрист Пацев — о задержании Федотова: Иван ничем не отличается от других граждан РФ
- Gettyimages.ru
- © Harry How
«Сложно сказать, что грозит Федотову в сложившейся ситуации. Это, скорее, вопрос к юристам, специализирующимся на уголовном праве. Мы не знаем всех деталей, за что его задержали, но Иван в данном случае ничем не отличается от других граждан РФ призывного возраста. Я не слышал о том, чтобы спортсмены уровня сборных страны получали отсрочку. Не помню таких послаблений в законе о воинской службе», — заявил Пацев RT.
Вратаря задержали 1 июля сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии.
Ранее Федотов прокомментировал переход в клуб НХЛ «Филадельфия».