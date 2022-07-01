Юрист Пацев — о задержании Федотова: Иван ничем не отличается от других граждан РФ

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Спортивный юрист Артём Пацев отреагировал на задержание голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова в Санкт-Петербурге.
Юрист Пацев — о задержании Федотова: Иван ничем не отличается от других граждан РФ
  • Gettyimages.ru
  • © Harry How

«Сложно сказать, что грозит Федотову в сложившейся ситуации. Это, скорее, вопрос к юристам, специализирующимся на уголовном праве. Мы не знаем всех деталей, за что его задержали, но Иван в данном случае ничем не отличается от других граждан РФ призывного возраста. Я не слышал о том, чтобы спортсмены уровня сборных страны получали отсрочку. Не помню таких послаблений в законе о воинской службе», — заявил Пацев RT.

Вратаря задержали 1 июля сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии.

Ранее Федотов прокомментировал переход в клуб НХЛ «Филадельфия».

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