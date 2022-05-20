Федотов видит радужные перспективы от перехода в «Филадельфию»

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Российский голкипер Иван Федотов прокомментировал переход в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».
Федотов видит радужные перспективы от перехода в «Филадельфию»
  • РИА Новости

«Безусловно, перспективы радужные. Если бы я их не видел, то не делал бы этот шаг. Во мне заинтересованы, ждут моего приезда. Это очень важно. Я только позитивно и амбициозно настроен», — цитирует Федотова ТАСС.

Он признался, что поблагодарил хоккеистов ЦСКА за чемпионский сезон. Федотов добавил, что принял решение перейти в «Филадельфию», поскольку намерен дальше прогрессировать в хоккее.

«Филадельфия» 7 мая объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграл магнитогорский «Металлург».

Ранее Федотов высказался о победе в Кубке Гагарина.

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