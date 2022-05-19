Федотов — о Кубке Гагарина: победа в овертайме была для нас глотком воздуха

Экс-вратарь ЦСКА Иван Федотов высказался о победе команды над «Металлургом» в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22.

«Когда мы выиграли в Магнитогорске в овертайме, поняли, что это был глоток воздуха и вся команда приободрилась. Не могли две игры забить, очень тяжело было эмоционально, физически, хотелось больше сил, потому что не складывалось. Мы почувствовали, что сейчас нужно добавлять. Лидеры сыграли так, как должны были в нужный момент, и это помогло, сплотило всю команду, и получилось так, что в конечном результате мы подняли кубок», — заявил Федотов RT.

Он также отметил, что планирует показать Кубок Гагарина в своей хоккейной школе в Санкт-Петербурге.

Напомним, что столичный ЦСКА отыгрался в серии с «Магниткой» с 1-3 и стал обладателем Кубка Гагарина — 2022. Финальный счёт серии — 4:3 в пользу красно-синих.

Ранее Федотов рассказал, как отреагировал на поражение сборной России от Финляндии (2:1) в финале Олимпиады-2022 в Пекине по хоккею.