Федотов: первое время было сложно принять серебро на ОИ-2022 в Пекине

|

Экс-вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал, как отреагировал на поражение сборной России от Финляндии (2:1) в финале Олимпиады-2022 в Пекине по хоккею.

«Смотрим по-другому уже, это совсем другие ощущения и эмоции, потому что первую недельку-полторы было отторжение, ты не соглашаешься с этим, тяжело. Возможность ушла. Но в то же время ты провёл её с достоинством, сделал всё, что мог. Второе место, понятное дело, не первое, но это дорогого стоит на Олимпиаде. Спокойно двигаемся по направлению к следующей, всё будет впереди, а там, дай бог, выиграем золото», — заявил Федотов RT.

Напомним, что сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее сообщалось, что Федотов стал лучшим вратарём Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2021/22.