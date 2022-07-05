Реакция Пескова, обращение ФХР в госорганы и подача иска: как развивается скандал с участием хоккеиста Федотова

Алексей Пономарёв, адвокат вратаря сборной России Ивана Федотова, заявил о подаче иска в суд и жалобы — в военную прокуратуру. Вместе с тем он отказался отвечать на вопрос о местонахождении клиента. По информации СМИ, хоккеист прибыл в Северодвинск, где может остаться в учебном центре до сентября. Между тем в ФХР сообщили об обращении в государственные органы «для выяснения подробностей дела». А по словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, эмоциональные комментарии в сложившейся ситуации неуместны, поскольку все детали о призыве чётко прописаны в законодательстве.

Скандал с участием вратаря сборной России Ивана Федотова продолжает обрастать новыми подробностями. 1 июля хоккеист, по словам его адвоката Алексея Пономарёва, был задержан в связи с подозрением в уклонении от службы и доставлен в военкомат.

С тех пор официальной информации о местонахождении спортсмена нет. Однако в СМИ утверждают, что он прибыл в Северодвинск в Архангельской области, где располагается 907-й учебный центр главкомата Военно-морского флота. Как сообщает «Фонтанка», там голкипер останется до сентября, после чего будет вынесен вердикт о том, куда он отправится служить.

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Впрочем, по сведениям Telegram-канала «АренаБреда», ему уже якобы сообщили, что он останется в этой части на весь год. А спортивная журналистка Дарья Тубольцева добавила, что в Северодвинске у молодого человека даже появится возможность тренироваться и заниматься хоккеем.

При этом начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга подчеркнул, что Федотова в списках военнослужащих пока нет.

«На Северном флоте созданы все условия, чтобы они осваивали не только военные специальности, но и могли бы заниматься своим хобби или спортом. Если говорить о хоккее, на Северном флоте уже несколько лет существует Северная военная хоккейная лига, в состав которой вошли 22 команды», — рассказал Серга ТАСС.

Наконец, источник «Р-Спорта» считает главной причиной произошедшего с Иваном конфликт с ЦСКА. Он отметил, что атлеты призывного возраста, входящие в состав сборных России, по согласованию с Минобороны обычно отправляются в спортроту.

«Федотов поругался с армейцами. Это всё вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утверждённый порядок, который не устроил Федотова», — объяснил источник.

Адвокат голкипера отказался комментировать вопрос о местонахождении клиента, но заявил о подаче иска в суд.

«Как я и говорил ранее, в нём мы требуем признать незаконным и отменить решение призывной комиссии. В военную прокуратуру тоже обратились», — цитирует юриста ТАСС.

Между тем скандал с участием хоккеиста вызвал настолько серьёзный резонанс, что на него отреагировал даже пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «человеческих комментариев» в данной ситуации быть не может, поскольку все граждане России, в том числе атлеты, являются военнообязанными.

«Здесь какие-то эмоциональные слова абсолютно неуместны, существуют определённые поводы для отсрочек, режимы проведения службы, в том числе для спортсменов», — сказал Песков журналистам.

Высказался о произошедшем и министр спорта Олег Матыцин, который подчеркнул, что находится в тесном контакте с Минобороны, и пообещал продолжать сотрудничество с коллегами, если потребуется. Вместе с тем он призвал всех соблюдать законы во избежание подобных ситуаций.

В свою очередь, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заверил, что следит за разгоревшимся скандалом. По его словам, ФХР уже обратилась в государственные органы «для выяснения подробностей дела».

Наконец, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выразил готовность, если будет нужно, подключиться к рассмотрению.

«На отъезд ребят в Америку это не повлияет. Абсолютно локальное событие... Не преувеличивайте масштабы данного эпизода. Как только появятся документы или спортивные активисты поднимут эту тему, я сразу подключусь. Но самостоятельно решать что-то не вправе», — отметил Фадеев в интервью «РБК-Спорту».

Действительный государственный советник РФ Михаил Маркелов, в свою очередь, предположил, что медкомиссия, которую спортсмен мог пройти в ЦСКА, не являлась основанием для отсрочки от призыва.

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«Существует определённая процедура. В чём у меня, например, возникает вопрос... Я человек служивый, у меня всё окружение служило в армии в разные годы. Но на улице никого не забирали никогда. Приходит повестка по месту жительства — на основании этой повестки ты являешься в военкомат, и тебя не сразу забирают в армию. Ты обязан пройти медкомиссию», — рассказал Маркелов в эфире «Матч ТВ».

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, хотя и назвал произошедшее с Федотовым несвоевременным событием, напомнил, что тот является гражданином России и обязан отслужить, как и обычные люди. Кроме того, по его словам, в некоторых странах Европы действует аналогичное законодательство.

«Его должны были забрать ещё в 18 лет, но по каким-то причинам этого не сделали. Может быть, сейчас это несвоевременно и ситуация получила большой резонанс, но с точки зрения закона всё правильно, тут не может быть никаких претензий. В европейских странах, где есть конституционная обязанность, спортсмены проходят военную службу. Насколько знаю, это работает в Финляндии. Раньше хоккеисты тоже по достижении 18 лет призывались в армию, кто-то учился в вузах, получал открепление, но все свои обязательства перед страной мы выполняли», — заявил Фетисов.

А вот известный комментатор Дмитрий Губерниев, напротив, вступился за вратаря. По его мнению, сто́ит с уважением отнестись к регалиям и статусу голкипера. Вместе с тем самого хоккеиста он упрекнул в легкомыслии.

«Во-первых, нужно спросить сначала у него, о чём думал? Он мальчик совершеннолетний, ему 25. Спросить у агента, который молчит. У Федотова было семь лет, чтобы решить вопрос с армией. Например, можно было спокойно пойти служить в спортроту, играя при этом в хоккей... Второй вариант — военная кафедра. Третий — срочная служба», — приводит слова журналиста RTVI.

Спор в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» даже привёл к конфликту Губерниева с депутатом Госдумы Султаном Хамзаевым. Последний подчеркнул, что позиция общественности заключается в том, что Федотов должен отслужить, и упрекнул комментатора в попытках политизировать вопрос. Тот в ответ вступил в перепалку, а спустя минуту отключился от беседы со словами «Я с придурками в прямой эфир не выхожу! Всего доброго!».