Подозрение в уклонении от военной службы и вызов скорой помощи: что известно о скандале с участием Федотова

1 июля в Санкт-Петербурге был задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов. Это произошло на глазах съёмочной группы одного из телеканалов. По словам журналистки, на выходе из Ледового дворца их встретила группа из десяти человек без опознавательных знаков. Причиной задержания может быть уклонение от военной службы. Сам вратарь, в мае подписавший контракт с «Филадельфия Флайерз», отказался давать комментарии по этому поводу, как и его агент. В свою очередь заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв подчеркнул, что спортсмен высокого уровня давно мог решить такую проблему.

Размеренный период межсезонья в КХЛ в пятницу вечером неожиданно омрачил скандал с участием хоккеиста Ивана Федотова. Вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге.

Подробности произошедшего сообщила «Фонтанка». По версии издания, спортсмена обвиняют в уклонении от службы в армии, и ему, согласно статье 328 УК РФ, грозит до двух лет лишения свободы. Якобы, чтобы доставить молодого человека в военкомат, была организована целая спецоперация.

1 июля сотрудники уголовного розыска и СОБР ждали голкипера сразу в нескольких точках города. Инициатором стала военная прокуратура, которая обратилась с соответствующей просьбой в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что интерес правоохранительных органов также связан с якобы желанием Федотова «самовольно и незаконно» расторгнуть контракт с ЦСКА, цвета которого он защищал в предыдущем сезоне.

Задержание Ивана произошло на глазах корреспондентки телеканала «Матч ТВ» Анны Андроновой и оператора, которые готовили сюжет о хоккеисте. Сначала они сняли тренировку в Ледовом дворце, а затем планировали взять у него интервью в парке. Однако на выходе их ждала группа приблизительно из десяти человек. Двое из них были в камуфляже, а остальные — в штатском. Один подошёл к хоккеисту и, показав удостоверение, сопроводил его в машину.

Журналистка стала узнавать, что происходит, но ответа не получила. По её словам, они действовали довольно жёстко.

«В момент, когда его сажали в фургон, я подбежала к одной из машин. Человек не успел закрыть дверь, у меня получилось её придержать. Спрашиваю: «Что случилось»? Мне отвечают: «Ничего». В этот момент он продолжал пытаться закрыть дверь. Я поинтересовалась, откуда они, мне сказали: «Неважно», — описала диалог Андронова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что не располагают информацией о задержании вратаря. Такой же ответ дали в Центральном военном комиссариате Северной столицы.

Сам Федотов поднял трубку после звонка одного из журналистов, но отказался давать комментарии. А его агент Иван Парашкин подчеркнул, что не в курсе деталей произошедшего. Коротко отреагировали лишь в ЦСКА.

«Уверены, компетентные органы разберутся в этой ситуации», — подчеркнули в стане армейцев.

Тем не менее, по данным «Известий», спортсмена действительно доставили в военкомат. Там молодой человек почувствовал себя настолько плохо, что его увезла скорая помощь.

Если вина Федотова будет доказана, ему грозит серьёзное наказание. Статья 328 УК «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» предусматривает целый список санкций: штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев и лишение свободы на срок до двух лет. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьёва, их применение зависит от обстоятельств и поведения обвиняемого.

«Есть целый список смягчающих факторов в виде признания своей вины, наличия заслуг перед страной. Всё это может повлиять на приговор», — объяснил он в интервью RT.

Серьёзным наказанием для голкипера может стать и запрет на выезд за рубеж, ведь в начале мая он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

В свою очередь спортивный юрист Артём Пацев подчеркнул, что соответствующий закон не предусматривает отсрочек для спортсменов, а потому в вопросах призыва они ничем не отличаются от обычных граждан. Но депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о специальной директиве, согласно которой атлетов, входящих в состав сборной России, можно не призывать в армию.

«Они должны служить — в спортивных ротах, на военных кафедрах. Вне зависимости от того, хоккеисты это, футболисты или конькобежцы... И, если он выступает за национальную команду, федерация должна была подать специальную бумагу в Министерство обороны. Сделала это ФХР или нет — вопрос», — заявила олимпийская чемпионка.

Так или иначе, один из самых талантливых вратарей России теперь рискует лишиться возможности уехать в НХЛ. В последние годы воспитанник СКА добился серьёзного прогресса. Он дебютировал в КХЛ ещё в 2014-м в составе «Нефтехимика». Спустя два года голкипер перебрался в «Салават Юлаев», а в 2019-м — в «Трактор».

Наконец, в прошлом году Федотов стал хоккеистом одного из ведущих клубов страны — ЦСКА. Иван быстро превратился в ключевого игрока армейцев и помог команде завоевать Кубок Гагарина. А самого спортсмена абсолютно заслуженно признали лучшим на своей позиции в лиге. В 48 матчах сезона он одержал 30 побед при 92,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,93.

Основным он был и в сборной России, с которой в феврале завоевал серебряные медали Олимпийских игр в Пекине. Неудивительно, что к талантливому спортсмену проявила интерес «Филадельфия». В начале мая «Флайерз» объявили о подписании с российским хоккеистом однолетнего соглашения.

Теперь же в случае возбуждения против него уголовного дела клуб, по информации СМИ, может «заморозить» его контракт на аналогичный срок, чтобы не лишиться прав на перспективного вратаря.

«Через год его будут снова ждать в лагере «Филадельфии», когда решит свои проблемы. Да, при всей международной ситуации в США всё равно понимают, что обязанности перед военкоматом и страной — дело серьёзное. И если Федотов до 25 лет не смог решить этот вопрос, «Филадельфия» не поможет, — сообщил источник «Матч ТВ».

Более того, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заверил, что в лиге в курсе произошедшего и следят за развитием событий.

В России же ситуация, в которую попал Федотов, вызвала неоднозначную реакцию. Так, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прямо заявил, что инициатором почти наверняка является ЦСКА. Якобы москвичи решили воспитать хоккеиста советскими методами, когда молодых спортсменов вынуждали выступать за армейские команды, угрожая призывом на реальную военную службу.

«Думаю, это происки ЦСКА. Ваня не захотел оставаться в клубе, он призывного возраста. А давайте призовём его в армию... Другого варианта быть не может», — приводит слова Майорова «Чемпионат».

В свою очередь Александр Кожевников выразил уверенность в том, что правоохранительные органы задержали голкипера по делу.

«Просто так у нас никого не принимают. Значит, где-то напорол. Подозревают в уклонении от армии? Не встал на учёт. У нас есть Конституция. Он сам виноват. Это может плохо сказаться на карьере Ивана. Однако, думаю, люди разберутся в этой ситуации. Надо было в институте учиться и поднимать своё образование, а не только играть в хоккей», — отметил двукратный олимпийский чемпион.