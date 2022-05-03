Лучший вратарь Кубка Гагарина, ведущий форвард СКА и звёзды МЧМ-2020: кто из россиян может уехать в НХЛ летом 2022-го

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Федотов заявил, что в следующем сезоне будет выступать за «Филадельфию», а нападающий «Сочи» Иван Морозов перешёл в «Вегас». В свою очередь, сразу несколько клубов НХЛ проявляют интерес к форварду СКА Андрею Кузьменко, Кирилл Марченко подписал контракт с «Коламбусом», а Ярослав Аскаров может отправиться в «Нэшвилл». Кто из российских хоккеистов собирается продолжить карьеру за океаном — в материале RT.

Повышение Федотова и неоднозначное решение Аскарова

В последние годы представительство российских вратарей в НХЛ неустанно увеличивалось. Если в сезоне-2016/17 шанс проявить себя получили лишь четверо стражей ворот, то на протяжении последних двух — сразу 11. И это при том, что большинство из них не просто находились в ротации, а являлись одними из лидеров своих команд, а впоследствии значились претендентами на индивидуальные награды. Так, по мнению журналистов официального сайта лиги в число десяти главных соискателей «Везина Трофи» вошли сразу четыре россиянина, а Игорь Шестёркин и вовсе с огромным отрывом финишировал первым.

И всё идёт к тому, что в следующем регулярном чемпионате число российских голкиперов в североамериканской лиге не уменьшится. С одной стороны, уже сейчас ходят слухи о возвращении на родину защищавшего цвета «Аризоны» Ивана Просветова, с другой, ему на смену могут прийти сразу двое соотечественников. Одним из них является Иван Федотов, своей игрой подтвердивший свою готовность к выступлениям в самой престижной лиге планеты.

В нынешнем году он не только здорово смотрелся на зимних Олимпийских играх в Пекине, но и помог ЦСКА во второй раз в истории завоевать Кубок Гагарина. В финале с магнитогорским «Металлургом» он зачастую в одиночку вытаскивал тяжелейшие матчи и в итоге стал однозначно лучшим вратарём плей-офф. Среди отыгравших более пяти встреч коллег он занял первое место как по проценту отражённых бросков (93,7%), так и по коэффициенту надёжности (1,85).

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При этом место продолжения карьеры Федотова не является секретом. Ещё в 2015 году он был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ под общим 188-м номером и начнёт свой путь за океаном именно в этой команде. За место в основе ему придётся конкурировать с 23-летним Картером Хартом — перспективным, но пока так и не обретшим стабильность голкипером. В прошедшем сезоне он провёл лишь 45 матчей и не мог похвастаться высокими показателями. В среднем за игру он парировал лишь 90,5% бросков и пропускал 3,16 гола. Поэтому и был вынужден уступать место опытному, но не более надёжному Мартину Джонсу. Однако по окончании нынешнего чемпионата у 32-летнего канадца заканчивается контракт, а в свете приезда Ивана перспективы его продления крайне низки.

«Уезжаю в «Филадельфию»? Безусловно. Я приходил в ЦСКА, чтобы выиграть Кубок. Теперь могу со спокойной душой сделать шаг вперёд. Получил хорошую возможность, теперь с этим бэкграундом и багажом можно попробовать себя там. Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

В отличие от Федотова, перспективы Ярослава Аскарова более туманны. Если его соотечественник едет в США в статусе сложившегося профессионала, то 19-летний голкипер таким похвастаться не может. В КХЛ он провёл суммарно 16 матчей за три года, а в нынешнем сезоне и вовсе крайне редко выходил на лёд. Но по информации «Спорт-Экспресса», сам игрок не считает это проблемой и намерен уже в ближайшее время подписать трёхлетний контракт с «Нэшвиллом».

В 2020 году «Предаторз» выбрали серебряного призёра молодёжного чемпионата мира под 11-м общим номером, сделав его самым высоко задрафтованным российским вратарём в истории НХЛ. Помимо него, в первом раунде свои будущие клубы узнавали Андрей Василевский (19-й), Евгений Рябчиков (21-й), Илья Самсонов (22-й) и Семён Варламов (23-й).

Вряд ли Аскаров сходу получит возможность проявить себя в НХЛ. И дело тут не только в отсутствии опыта и возрасте, но и высокой конкуренции. Пост №1 в «Нэшвилле» занимает один из претендентов на «Везину» Юусе Сарос, а его сменщиком является Давид Риттих. И хотя второй не блещет стабильностью, вряд ли уступит место молодому конкуренту. Если Ярослав всё же решит отправиться за океан, то первые несколько лет проведёт в низших лигах, где будет крепнуть и ждать шанса. Вопрос в том, устраивает ли его такой сценарий.

Перспективы Кузьменко и отъезд Морозова

Но если Федотову и Аскарову ещё только придётся официально задокументировать свои переходы в клубы НХЛ, то Иван Морозов уже сделал это. Ещё в январе он заявлял о намерении пополнить состав «Вегаса» и впоследствии так и поступил. В конце апреля «Голден Найтс» объявили о подписании двухлетнего контракта с форвардом. При этом он также поставил подпись под пробным соглашением c командой АХЛ «Хендерсон Силвер Найтс», за которую уже успел провести одну встречу. И хотя сходу набрать очки не удалось, россиянин поучаствовал в двух результативных атаках.

«Мы с «Вегасом» на связи с того момента, как они меня выбрали. Примерно раз в неделю пишут, интересуются, как у меня дела. Пока непонятно, какая будет роль, в НХЛ никто тебе не может ничего гарантировать. Нет такого, чтобы приехал, и тебя сразу поставили в первое звено. В клубе знают, какой я игрок и зачем меня выбрали. Буду делать всё возможное, чтобы попасть в основной состав», — заявлял Морозов «Чемпионату».

Помимо Ивана, в самое ближайшее время попробовать свои силы в НХЛ могут и двое других экс-хоккеистов СКА. И если Кирилл Марченко отправится по проторенной дорожке в «Коламбус», который в ходе драфта закрепил за собой права на форварда, то Андрей Кузьменко может оказаться в любом клубе лиги. Один из лучших бомбардиров прошедшего плей-офф КХЛ мог поучаствовать в ярмарке талантов уже в 2014 году, но тогда ни один из коллективов лиги не проявил интерес к не самому габаритному нападающему. Хотя известный портал Central Scouting довольно высоко оценивал перспективы россиянина и ставил его на 26-ю строчку среди европейцев.

Так или иначе, Кузьменко не был задрафтован ни в 2014-м, ни в 2016-м, когда вновь фигурировал в рейтинге самых талантливых игроков Старого Света. И нельзя сказать, чтобы это сильно ударило по его карьере. К 26 годам он успел стать лидером СКА и одним из самых ярких российских форвардов, а его непопадание в состав на Олимпиаду в Пекине стал поводом для широкого обсуждения. Теперь же он — лакомый кусок для многих заокеанских коллективов, если верить журналисту TSN Крису Джонстону.

По заявлениям инсайдеров, главными претендентами на Кузьменко являются «Эдмонтон», «Ванкувер» и «Оттава». Частично эту информацию подтвердил и известный агент Дэн Мильштейн, отметивший, что генеральный менеджер «Ойлерз» Кенни Холланд способен не только разглядеть потенциальную звезду, но и помочь ей в развитии. Также он добавил, что интервьюирование Андрея начнётся в мае, но подчеркнул, что переговоры мог быть долгими.

Что касается Марченко, его отъезд в НХЛ кажется не меньшей авантюрой, чем в случае с Аскаровым. Пусть он впервые начал получать время в СКА ещё в сезоне-2018/19, но так и не стал одним из ключевых игроков команды. В прошедшем чемпионате форвард набрал 20 (12 + 8) очков в 39 матчах, а плей-офф и вовсе пропустил, отправившись помогать «СКА-Нева» в ВХЛ. А с учётом того, что самые высокооплачиваемые нападающие «Коламбуса» выступают именно на краях, попасть в топ-6 кажется довольно непростой задачей.

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С другой стороны, Марченко вполне мог вдохновиться примером Егора Чинахова. Тот пришёл в «Блю Джекетс» лишь в 2021 году и, хотя набрал всего 14 очков и завершил сезон с ужасным показателем полезности («-27»), пользовался доверием тренера. В общей сложности, он провёл 67 встреч и даже получал возможность поиграть рядом с Оливером Бьёркстрандом — лучшим снайпером и вторым бомбардиром коллектива.

Примеру Морозова и Марченко может последовать ещё один серебряный медалист МЧМ-2020. Как сообщил Sport24 агент Сергей Исаков, Даниил Журавлёв в ближайшее время пополнит состав «Колорадо». Хотя ещё несколько недель назад сам представитель хоккеиста отказывался подтверждать данную информацию.

И в нынешней ситуации в выигрыше могут оказаться как клуб, так и хоккеист. У «Эвеланш» летом истекают контракты сразу с тремя защитниками и вряд ли каждый из них получит предложение о продлении. В первую очередь это касается Джека Джонсона и Джоша Мэнсона. Первый отпраздновал 35-летие в январе, а второй не лучшим образом проявляет себя после обмена из «Анахайма». В 22 матчах он хоть и набрал семь (2 + 5) очков, но чаще вредил, о чём говорит показатель полезности («-11»). В случае ухода хотя бы одного из них, Журавлёв станет не только приобретением на перспективу, но и может сходу закрепиться в основе.