Вице-президент «Металлурга»: планируем оставить Воробьёва на посту главного тренера

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что хоккейный клуб намерен сохранить Илью Воробьёва на посту главного тренера команды.

«Я думаю, в ближайшие дни решится вопрос. Завтра команда соберётся, будут со свободными агентами рассматриваться предложения контрактов. По поводу Воробьёва переговорили с президентом компании, планируем его оставлять», — цитирует Ласькова РИА Новости.

По его словам, другие кандидатуры на пост главного тренера не рассматривались.

Бывший главный тренер сборной России возглавил «Металлург» в 2019 году. До этого 46-летний специалист работал с магнитогорской командой с 2015 по 2017 год.

Ранее Воробьёв высказался о поражении команды от ЦСКА в Кубке Гагарина.