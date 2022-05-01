Вице-президент «Металлурга»: планируем оставить Воробьёва на посту главного тренера
- globallookpress.com
«Я думаю, в ближайшие дни решится вопрос. Завтра команда соберётся, будут со свободными агентами рассматриваться предложения контрактов. По поводу Воробьёва переговорили с президентом компании, планируем его оставлять», — цитирует Ласькова РИА Новости.
По его словам, другие кандидатуры на пост главного тренера не рассматривались.
Бывший главный тренер сборной России возглавил «Металлург» в 2019 году. До этого 46-летний специалист работал с магнитогорской командой с 2015 по 2017 год.
Ранее Воробьёв высказался о поражении команды от ЦСКА в Кубке Гагарина.