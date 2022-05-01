Олимпийский чемпион по хоккею Прохоркин подписал контракт со СКА

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Олимпийский чемпион по хоккею нападающий Николай Прохоркин вернулся в петербургский СКА.
Олимпийский чемпион по хоккею Прохоркин подписал контракт со СКА
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26-летний форвард подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до 2025 года, сообщает пресс-служба СКА.

«Очень рад вернуться в Питер. За три года, проведённых в составе СКА, Санкт-Петербург стал для меня домом. Даже когда не играл здесь, проводил лето с семьёй именно в Петербурге», — заявил хоккеист.

Прохоркин выступал за СКА с 2016 по 2019 год. В сезоне-2021/22 нападающий играл за омский «Авангард».

Ранее сообщалось, что голкипер «Динамо» Александр Ерёменко после 17 сезонов завершил карьеру.

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