Виктор Козлов стал главным тренером «Салавата Юлаева»

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Виктор Козлов назначен на пост главного тренера уфимского «Салавата Юлаева».
Виктор Козлов стал главным тренером «Салавата Юлаева»
  • РИА Новости

Бывший игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с командой из столицы Башкирии на один сезон, сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги.

47-летний Козлов входит в тренерский штаб «Салавата» с 2020 года. Он был помощником главного тренера команды Томи Лямся.

«Салават Юлаева» в сезоне КХЛ-2021/22 дошёл до четвертьфинальной серии плей-офф, где уступил челябинскому «Трактору» (2:4).

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов станет главным тренером «Торпедо».

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