Юрист Соловьёв не исключил, что вратарю Федотову запретят выезд из России
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«В зависимости от меры пресечения будет ясно, сможет ли он выезжать за пределы города. Человеку такого статуса вполне под силу было решить вопрос о прохождении военной службы заранее. Это преступление приобретает особую опасность во время спецоперации.
Проговорить с руководством этот вопрос. У нас все равны перед законом, в том числе вратарь сборной России», — сказал Соловьёв в беседе с RT.
Ранее Соловьёв заявил, что Федотову грозит штраф или принудительные работы.