Юрист Соловьёв не исключил, что вратарю Федотову запретят выезд из России

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал задержание вратаря сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

«В зависимости от меры пресечения будет ясно, сможет ли он выезжать за пределы города. Человеку такого статуса вполне под силу было решить вопрос о прохождении военной службы заранее. Это преступление приобретает особую опасность во время спецоперации.

Проговорить с руководством этот вопрос. У нас все равны перед законом, в том числе вратарь сборной России», — сказал Соловьёв в беседе с RT.

Ранее Соловьёв заявил, что Федотову грозит штраф или принудительные работы.