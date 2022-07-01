Юрист Соловьёв не исключил, что вратарю Федотову запретят выезд из России

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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал задержание вратаря сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.
Юрист Соловьёв не исключил, что вратарю Федотову запретят выезд из России
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«В зависимости от меры пресечения будет ясно, сможет ли он выезжать за пределы города. Человеку такого статуса вполне под силу было решить вопрос о прохождении военной службы заранее. Это преступление приобретает особую опасность во время спецоперации.

Проговорить с руководством этот вопрос. У нас все равны перед законом, в том числе вратарь сборной России», — сказал Соловьёв в беседе с RT.

Ранее Соловьёв заявил, что Федотову грозит штраф или принудительные работы.

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