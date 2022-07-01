Юрист Соловьёв: Федотову грозит штраф или принудительные работы

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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв высказался о задержании вратаря сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.
Юрист Соловьёв: Федотову грозит штраф или принудительные работы
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«В первую очередь, статья 328 УК РФ предусматривает уклонение от исполнения альтернативной или гражданской службы.
Одним из условий — уклонение от призыва при отсутствии законных оснований для освобождения. Санкции разные и зависят от обстоятельств и поведения обвиняемого. Это могут быть ограничения в виде штрафа в размере заработанной платы, принудительные работы на срок до двух лет, также может быть условно. Есть целый список смягчающих обстоятельств, в виде признания своей вины, наличия заслуг перед страной. Всё это может повлиять на приговор», — заявил Соловьёв RT.

Ранее сообщалось, что Федотов отказался комментировать информацию о задержании.



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