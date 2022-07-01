Экс-голкипер ХК ЦСКА Федотов отказался комментировать информацию о задержании

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Вратарь сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов отказался комментировать новость о своём задержании в Санкт-Петербурге.
Экс-голкипер ХК ЦСКА Федотов отказался комментировать информацию о задержании
  • © РИА Новости / Александр Овчаров

Федотов взял трубку после первого же гудка, но информацию о своём возможном задержании комментировать не стал, сообщает «Матч ТВ».

СМИ сообщали, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову могут грозить меры в соответствии со ст. 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» (до двух лет заключения).

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым контракта новичка на год.

Ранее Федотов прокомментировал переход в клуб НХЛ «Филадельфия».

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