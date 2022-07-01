«Фонтанка»: голкипера Федотова считают уклонистом от армии
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Вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии, сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», по которой дают до двух лет.
25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».
7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.
Ранее Федотов прокомментировал переход в клуб НХЛ «Филадельфия».