«Фонтанка»: голкипера Федотова считают уклонистом от армии

Стали известны подробности задержания вратаря сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

Вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии, сообщает «Фонтанка».

Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», по которой дают до двух лет.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

Ранее Федотов прокомментировал переход в клуб НХЛ «Филадельфия».

















