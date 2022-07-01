Майоров считает, что задержание Федотова — происки ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал информацию о задержании вратаря сборной России Ивана Федотова по подозрению в уклонении от военной службы.

«Федотова разыскивают правоохранительные органы за уклонение от военной службы? Он же уехал в НХЛ. Остался ещё в России? Я думаю, что это происки ЦСКА. Ваня не захотел оставаться в клубе, он призывного возраста — а давайте призовём его в армию. Другого варианта быть не может», — приводит слова Майорова «Чемпионат».

Вратаря задержали 1 июля сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграл магнитогорский «Металлург».

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

Ранее спортивный юрист Артём Пацев отреагировал на задержание голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова в Санкт-Петербурге.